Triatleet Van Riel: "Met deze zege zet ik eindelijk een punt achter een donkere periode"

Na zijn 6e stek op de Olympische Spelen in Rio vorig jaar, kende Marten Van Riel een mindere periode. Een breukje in het heiligbeen hield de triatleet enkele maanden aan de kant. Zijn zege in het Zweedse Malmö wil Van Riel dan ook als het keerpunt aangrijpen.

"Het deed veel deugd om terug te keren. Mijn blessure kwam op een erg ongelegen moment, waardoor ik een belangrijk deel van het triatlonseizoen miste", blikt Van Riel terug. "Een donkere periode. Vooral mentaal was die comeback moeilijk want ik had vaak angst om te hervallen."