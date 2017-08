Marten Van Riel liep begin maart een breukje op in zijn heiligbeen. Het verdict: 3 maanden lang niet lopen. Onze 24-jarige landgenoot was vorig jaar nog een van de verrassingen op de Olympische Spelen, waar hij 6e eindigde in de triatlon.

Bijna een jaar later vierde Van Riel vandaag zijn rentree met een zege in de sprinttriatlon van Malmö. Van Riel had 53'46" nodig voor 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen.