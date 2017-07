Pieter Heemeryck wint triatlon van Praag: "En nu vol voor top 10 op WK"

De Challenge in Praag is een halve Ironman, wat betekent dat er 1.900 meter gezwommen, 90 kilometer gefietst en 21,1 kilometer gelopen moet worden.

Heemeryck kwam als tweede uit het water en nam al vroeg in het fietsen de leiding. Die gaf hij niet meer af. In het lopen vergrootte hij zelfs zijn voorsprong. Het is zijn eerste internationale zege van het seizoen. Zijn broer Sander eindigde op de 23e plaats als 2e Belg. Bij de vrouwen finishte Liesbeth Leysen op de 19e plaats.

"Na de Challenge in Geraardsbergen was ik ontgoocheld door de gemiste eerste plaats", zegt Heemeryck. "Vandaag kon ik dat rechzetten in een sterker deelnemersveld. Vanaf nu focus ik mij op het WK 70.3 Ironman in Chattanooga, waar ik vol voor een plaats in de top 10 ga."