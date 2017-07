Van Lierde: "Vertrouwen voor Nice is groot, maar Hawaï is belangrijker"

Van Lierde won de wedstrijd in Nice al drie keer en is ook nu weer één van de favorieten. "Ik ben al een kleine twee weken op stage en ben nu bezig aan de laatste voorbereidingen. Het aftellen kan beginnen. de wedstrijd in Nice ligt met heel goed. Ik heb er drie keer gewonnen en kom met veel plezier terug."

"De voorbereiding is heel goed verlopen. Sinds de maand mei is alles vlot verlopen. In juni ben ik op hoogtestage geweest voor drie weken, daarna won ik gemakkelijk een testwedstrijd. Het wordt pas mijn tweede volledige Ironman van het seizoen. Ju kunt er sowieso niet heel veel doen. Ik combineer graag met kwart- en halve afstanden."

Wat is het belang van de triatlon in Nice? "Hawaï blijft de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. 14 oktober staat die dit jaar op het programma. Dat blijft het absolute piekmoment. In Nice ga ik sowieso alles geven, maar het laatste topje spaar ik voor het einde van het seizoen. Het is de kunst om dan top te zijn."