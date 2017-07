Alexandra Tondeur wordt derde op EK Ironman

Tondeur had voor 3,8 kilometer zwemmen, 177 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen 8u59'55" nodig. Ze moest alleen de Australische Sarah Crowley en de Britse Lucy Charles voor zich dulden.

"Ik had een superdag", zegt Tondeur. "Ik ben op een mooie positie uit het water gekomen, het is zeker een van mijn beste zwemwedstrijden geweest in mijn loopbaan."

"In het fietsen heb ik het ook goed gedaan, waardoor ik als 5e aan het lopen kon beginnen. Op dat moment lag de top 2 buiten schot, ik heb me vanaf dan volledig op de 3e plaats geconcentreerd."