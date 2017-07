Tine Deckers wint eerste editie van triatlon op de Muur

Tine Deckers pronkt op het podium in Geraardsbergen. Tine Deckers pronkt op het podium in Geraardsbergen.

De Challenge triatlon in Geraardsbergen is gewonnen door Tine Deckers bij de vrouwen en de Canadees Trevor Wurtele bij de mannen. De halve triatlon (1,9km zwemmen, 90km fietsen en 21,1km lopen) is een nieuwe wedstrijd in België.