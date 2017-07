Wereldkampioen Frodeno volgt Vanhoenacker op op erelijst Ironman Oostenrijk

Frodeno was een klasse te sterk voor de concurrentie. Hij had meer dan een kwartier voorsprong op de nummer twee, de Spanjaard Enekko Llanos (8u12'43"), de Oekraïner Viktor Zjemtsev (8u17'05") was bijna 20 minuten trager.

Frodeno volgde op de erelijst Marino Vanhoenacker op, die acht keer de beste was in Klagenfurt (van 2006 tot 2011 en in 2015, 2016). Vanhoenacker liet zijn favoriete wedstrijd dit jaar schieten, omdat hij nog niet helemaal hersteld is van een blessure aan zijn borstbeen.