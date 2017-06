Michel na uitstekend EK: "Ik voel me sterker sinds ik nieuw team heb"

Na de Olympische Spelen veranderde Michel van ploeg. "Ik train nu in San Diego bij Paulo Sousa. De omkadering is heel goed en het motiveert me om in een ploeg te kunnen trainen. Ik ben heel blij en de prestaties volgen ook."

"Het is een internationale ploeg met atleten die exact hetzelfde doen als ik. Iedereen wil op hoog niveau presteren. Of ik heimwee heb? Niet echt. Ik ben een nomade. Tijdens het seizoen ben ik toch voortdurend aan het reizen. In de winter ga ik dan naar San Diego. Het is daar mooi weer en zo heb ik geen andere stages nodig."

"Bovendien ken ik Amerika. Ik heb er als kind 22 jaar gewoond. Al blijft het natuurlijk moeilijk om familie en vrienden zo veel te moeten missen."

Ziet onze landgenote al vooruitgang? "In de winter hebben we veel aan het zwemmen gewerkt. Ik ben al erg verbeterd, maar het blijft mijn zwakke punt. Ook op de fiets gaat het beter. En ik heb al een jaar geen blessures meer gehad. Ik voel me in het algemeen sterker. Ik heb meer controle over mijn wedstrijden. Ik moet minder gokken op wat de anderen zullen doen."