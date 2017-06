Claire Michel strandt op seconde van het brons op EK sprinttriatlon

Opnieuw net geen medaille voor Michel. Opnieuw net geen medaille voor Michel.

Claire Michel is op het EK sprinttriatlon in Düsseldorf op de meest ondankbare plaats geëindigd. Ze was amper één seconde te traag om het brons te veroveren. De winst ging naar de Duitse Laura Lindemann. Bij de mannen eindigde Christophe De Keyser als 13e, de Portugees Joao Pereira pakte er de overwinning.