Europese triatlontitel voor Portugees Pereira, Belgen ontgoochelen

Op ruime afstand van winnaar Pereira kwamen de Belgische triatleten over de finishlijn. Christophe De Keyser werd 27e in 1u48'23", Erwin Vanderplancke 31e in 1u48'58" en Simon De Cuyper 43e in 1u55'14".

"Jammer dat ik de eerste groep niet kon blijven volgen na de eerste wissel. Ik kwam nochtans als elfde uit het water na de eerste van de twee zwemstukken, maar ik verloor te veel tijd in het tweede", analyseerde De Keyser zijn wedstrijd.

"We volgden tijdens het fietsen met een groepje heel de tijd op één minuut van het koppeloton, dat ongeveer twintig man groot was. Tijdens het loopgedeelte voelde ik me niet meer fris, ik had de wedstrijd van Leeds vorige week nog in de benen."