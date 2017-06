Totaal herboren na steekincident: "Ik wil nog volledige triatlons winnen"

Wat nu: hoe ziet de rest van het seizoen eruit? Goos: "Ik had enkel Lissabon en Venetië gepland, met de rest van 2017 was ik nog niet bezig. In mijn achterhoofd zit wel de volledige triatlon van Kopenhagen in augustus. Daar ben ik al twee keer tweede geweest. Het is een heel mooie wedstrijd in het hartje van de stad. Het is een triatlon die me na aan het hart ligt, ik denk dat dat mijn volgende wordt."

"Ik wil in elk geval nog volledige triatlons winnen. Het is heel bijzonder. In de vorige 3 die ik won was ik jonger en dan denk je: ik zal er nog wel winnen. Maar zo makkelijk is het niet. Het deelnemersveld breidt steeds uit, waardoor het niveau elke dag stijgt. Ik hoop er dus nog eentje of meerdere van te winnen en zal er dan dubbel en dik van genieten."