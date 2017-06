Jaar na messteek zegeviert Sofie Goos in triatlon van Venetië

Na een lange revalidatie zwom, fietste en liep de 37-jarige Sofie Goos vorige maand bij haar wederoptreden al naar de vijfde plaats in de halve triatlon van Lissabon, maar vandaag deed ze nog meer monden openvallen.

In de volledige triatlon Challenge Venice in Italië kwam de Antwerpse na 3,8 kilometer zwemmen als tweede uit het water. Tijdens de fietsproef van 180 kilometer nam ze al snel het commando over. In de afsluitende marathon keek ze niet meer achterom. Goos finishte in een eindtijd van 9u17'17". Haar eerste achtervolgster liep pas 20 minuten later over de streep.

Voor Goos is het de vierde zege in een volledige triatlon. Eerder was ze ook al de beste in de triatlons van Barcelona, Florida (beiden in 2009) en Brazilië (in 2012).