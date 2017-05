Wereldkampioen Frodeno wint halve triatlon in Barcelona, Van Lierde vierde

De 35-jarige Frodena liep in het loopgedeelte weg van zijn kompanen en gaf zijn leiderspositie niet meer af. De Australiër Nick Kastelein werd tweede in 4u06'03", de Rus Ivan Tutukin derde in 4u07'54".

Onze landgenoot Frederik Van Lierde liep vorige week nog naar de derde plek in Aix-en-Provence, maar moest vandaag vrede nemen met de vierde plaats.

Er waren nog twee andere Belgen in de top-20. Pierre Balty nam beslag op de twaalfde plek in een tijd van 4u24'21". Hij werd tweede in de categorie tussen de 18 en 24 jaar.

Hannes Callebaut kwam als 18e over de meet in 4u28'12".

Bij de vrouwen won de Britse Emma Pallant na 4u40'03". Onze landgenote Tine Deckers werd vijfde. Zij deed er 4u48'36" over.