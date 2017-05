Bart Aernouts triomfeert in prestigieuze Ironman Lanzarote

Voor Aernouts, vorige maand nog zesde in de Internationale triatlon van Cannes, was de Ironman van Lanzarote de eerste belangrijke afspraak van het seizoen. En onze landgenoot stond er ook meteen.

Aernouts mocht nog niet dromen van het podium na het zwemmen (50'34" over 3,8km), maar werkte de kloof helemaal weg bij het fietsen. Na 100 kilometer had Aernouts leider Romain Guillaume, de winnaar van 2014, in het vizier.

Met amper 30 seconden achterstand begon Aernouts aan het loopnummer. Maar onze landgenoot had duidelijk nog meer energie in de tank zitten dan zijn Franse concurrent. Na 15km had hij al een voorsprong van 5 minuten bijeengesprokkeld.

Na 8u34'13" mocht Aernouts zijn armen in de lucht steken. De Italiaan Alessandro Degasperi, winnaar van 2015, legde 9 minuten later beslag op de tweede plaats. Titelverdediger Jesse Thomas werd derde.