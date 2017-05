Goos na comeback: "Dit smaakte even zoet als een overwinning"

Ik was voor de wedstrijd ook onzeker als atleet. Na mijn prestatie moet ik dat uit mijn hoofd zetten. Ik moet vooruit kijken en weer vertrouwen hebben in mezelf.

Ik was voor de wedstrijd ook onzeker als atleet. Na mijn prestatie moet ik dat uit mijn hoofd zetten. Ik moet vooruit kijken en weer vertrouwen hebben in mezelf.

"Die laatste meters waren dan ook heel emotioneel gisteren. Je denkt terug aan alles wat er gebeurd is. Er waren ook traantjes bij. Mijn man stond aan de finishlijn. Hij heeft dat ook allemaal van dichtbij meegemaakt. Hij heeft nieuwe sponsors gezocht bijvoorbeeld. Het was een intens jaar voor ons en dit was de kers op de taart."

Goos werd uiteindelijk 5e. "Ik had vooraf geen plaats in gedachten. Ik wilde me gewoon weer triatlete voelen. Het zwemmen ging niet zo goed, maar tijdens het fietsen en het lopen had ik wel een goed gevoel. Ik heb toch een paar goeie atletes achter mij kunnen houden."

"Ik was voor de wedstrijd ook wat onzeker als atleet. Mijn lichaam recupereert nog altijd trager, mijn energiepeil is niet altijd optimaal. Maar na mijn prestatie van gisteren moet ik dat uit mijn hoofd zetten. Ik moet vooruit kijken en weer vertrouwen hebben in mezelf. Dit is geen zege of podiumplaats, maar het smaakt wel even zoet."