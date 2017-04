Deckers vecht zich naar 5e plaats in Ironman Texas 4 weken na schouderletsel

"De crash in Puerto Rico kostte me enkele minuten in het zwemmen, maar hier had ik voor willen tekenen. Het harde werk van de afgelopen weken heeft gerendeerd, het afzien ook. De uitzonderlijke fietsbenen van 2016 heb ik nog niet, maar ik voel dat ik er dicht bij zit."

Deckers kwam als elfde uit het water, rukte halfweg het fietsen op naar de derde plaats, waarna ze wat gas moest terugnemen. Dankzij een goeie marathon zat de top vijf er nog in. Ze had 9u06'08" nodig. De zege was voor de Amerikaanse Jodie Robertson (8u56'32).

Stiekem had Deckers van het podium gedroomd. "Ik heb de hele dag gevochten voor wat ik waard was tot de laatste kilometer en heb geen fouten gemaakt. Daarom ben ik toch blij met mijn vijfde plek."