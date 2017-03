Van Lierde: "Ik was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats"

Ze hebben me neergeslagen en daarna mijn gsm en zonnebril gestolen. Daarna weet ik niks meer, want ik was bewusteloos. Het was een behoorlijke klap, want mijn fietshelm was in stukken gebroken."

"Gelukkig heb ik niets gebroken. In het ziekenhuis hebben ze wel een whiplash vastgesteld. Maar binnen een aantal dagen zal ik weer in orde zijn en maximaal kunnen presteren. Ik probeer het een plaats te geven, maar het ook niet te overdrijven."

"Het waren gewoon vier arme stakkers die hun kans hebben gegrepen om op een niet goed te praten manier geld te verdienen."

"Ik ben vandaag opnieuw voorbij de plaats gereden. Het is dus niet dat ik bang op de fiets zit. Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Wat Sofie Goos voorhad spookte wel door mijn hoofd. Dat gebeurde in België. Ik wil dus geen polemiek dat het onveilig is in Zuid-Afrika."