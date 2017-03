Triatleet Van Lierde aangevallen en beroofd in Zuid-Afrika

Frederik Van Lierde is in Zuid-Afrika voor de Ironman van Port Elizabeth. Frederik Van Lierde is in Zuid-Afrika voor de Ironman van Port Elizabeth.

Triatleet Frederik Van Lierde is gisteren tijdens een trainingsrit in het Zuid-Afrika aangevallen en beroofd. "Hij is aangeslagen", laat zijn broer weten. Van Lierde hoopt volgende zondag nog altijd deel te nemen aan de plaatselijke Ironman.