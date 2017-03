Triatleet Van Riel: "Blessure kwam heel hard aan"

"Misschien was de aanloop iets te zwaar. Nochtans zat mijn training in dezelfde lijn als de voorbije jaren. Ik heb er niet meteen een verklaring voor. We weten niet of het overbelasting was. Ik ben wel al veel langer aan het trainen, maar niks wees erop dat dit zou gebeuren."

"Dinsdag moet ik opnieuw onder de scanner. Hopelijk is er beterschap te zien. De dokters hebben al gezegd dat ik op een herstelperiode van een drietal maanden moet rekenen. Dan moet je er ook nog een maand of drie bij rekenen om weer in vorm te zijn."

"Mijn seizoen is dus al voor de helft voorbij. Dat is wel heel hard aangekomen. Intussen voel ik mij wel redelijk goed, ook al heb ik maar weinig getraind. Zeker de eerste weken moest ik veel rusten. Maar nu heb ik er opnieuw zin in. Ik heb wel niet echt zicht op wat er nog rest dit seizoen."

"Ik geloof dat ik nog een stapje vooruit kan zetten. Ik moet wel koste wat het kost een nieuwe stressfractuur vermijden, want dat kan een serieuze rem zijn op mijn groei. Met het oog op de Spelen van 2020 mag ik niet te veel trainingsperiode meer missen. Dat is allemaal tijd waarin ik niet kan verbeteren."