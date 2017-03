Tine Deckers botst met vrijwilliger in Ironman Puerto Rico: "Ik vrees dat het erg is"

@tinedeckers Tine Deckers neemt niemand iets kwalijk: "Ongelukken gebeuren." Tine Deckers neemt niemand iets kwalijk: "Ongelukken gebeuren."

Het triatlonseizoen voor Tine Deckers is in mineur begonnen. De titelhoudster kon niet voort in de Ironman 70.3 in Puerto Rico na een botsing tijdens de fietstocht. Haar schouder is geraakt. "Ik hoop op een kneuzing, maar vrees dat het erger is. Ik kan mijn arm niet opheffen." De triatlete zal woensdag in België verder onderzoek ondergaan.