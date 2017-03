Marten Van Riel zal een tijdje niet kunnen lopen. Marten Van Riel zal een tijdje niet kunnen lopen.

Slecht nieuws voor Marten Van Riel: de Belgische triatleet van het Jaar heeft een breukje opgelopen in zijn heiligbeen en zal 3 maanden niet kunnen lopen. "Eén ding is zeker: I will be back", schrijft de 24-jarige Van Riel op Facebook.