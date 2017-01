Van Lierde coacht nieuw triatlonteam: "Doel? To rule the world"

Ik vind het belangrijk dat we jonge talenten met veel potentieel in ons team hebben die op termijn kunnen doorgroeien.

"Het is altijd al mijn droom geweest om atleten te coachen van professionele teams", zegt Van Lierde. "Ik vind het belangrijk dat we jonge talenten met veel potentieel in ons team hebben die op termijn kunnen doorgroeien. Ik probeer als coach het beste uit elke atleet te halen door zeer rustig met hen om te gaan en hen te laten groeien."

Tondeur en de Spaanse Castro zijn gespecialiseerd in de lange afstanden en hopen de top tien van hun discipline te halen dit seizoen. Vandendriessche, Europees kampioen duatlon op de lange afstand, wil hard trainen op het zwemmen.

Acteur en tv-persoonlijkheid Louis Talpe is peter van het Itzu Tri Team. "De vier jonge atleten hebben veel geluk met zo'n getalenteerde coach als Luc", aldus Talpe. "Ik ben zelf ook door hem gecoacht en kan alleen maar zeggen dat hij de beste coach van de wereld is. Het doel van het nieuwe triatlonteam is duidelijk: 'To rule the world'."