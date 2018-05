WK tafeltennis: Noord- en Zuid-Korea spelen niet tegen elkaar, maar gaan samen door

In februari gaven de Olympische Spelen het voorbeeld door een gezamenlijke oploop bij de openingsceremonie in Pyeongchang in Zuid-Korea. Aan het ijshockeytoernooi op de Winterspelen nam een gemengde vrouwenploeg deel.



Vorig jaar liepen de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea (en bondgenoot VS) hoog op, maar sinds het voorjaar zette de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een charmeoffensief in gang. Vorige week was er een historische ontmoeting tussen Kim en zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in.