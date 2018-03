Nuytinck en Lung zijn Belgisch kampioen tafeltennis

Het Belgische kampioenschap vond afgelopen weekend plaats in Louvain-la-Neuve. In de mannenfinale haalde Cédric Nuytinck (25) het met 4-0 tegen Yannick Vostes. In het dubbelspel pakte Nuytinck samen met Robin Devos zijn eerste titel.

"Deze titel is een mooie bevestiging", zegt Nuytinck. "Ik was de te kloppen man en moest dus winnen. De halve finale tegen Martin Allegro was wel kantje boord. Ik heb me als een echte kampioen naar de zege moeten knokken."

"In de finale ging het veel vlotter. Vostes was vermoeid na zijn halve finale, denk ik. Dit geeft alvast een boost. Het is aan mij om dit in de internationale toernooien door te trekken."