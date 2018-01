Tafeltennisser Cédric Nuytinck: "Ik heb het potentieel om de top 30 te halen"

"Ik sta nu op plaats 42. Dat is zeker een plaats waar je geld verdient al heb ik nog altijd steun nodig van Sport Vlaanderen, de federatie en dan ook nog via sponsors en clubs. Het is niet gemakkelijk geweest de laatste jaren, maar ik ben heel blij dat ik mijn sport kan blijven beoefenen en dat ik er ook mijn leven van kan maken. "

"Ik denk wel dat ik het potentieel heb om de top 30 te halen, wat op zich een hele prestatie zou zijn. Had je me dat vijf jaar geleden gevraagd, dan had ik niet hetzelfde geantwoord. Het is wel een beetje een verrassing dat ik ineens zo'n grote stap vooruit heb gezet. Ik ben nog maar 25 jaar, voor een tafeltennisser is dat vrij jong. Mijn beste jaren moeten nog komen, die zijn tussen 25 en 30 jaar."