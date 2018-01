Nuytinck is eerste Vlaamse tafeltennisser in top 50

België had in de jaren 90 wereldtopper Jean-Michel Saive, diens broer Philippe, Thierry Cabrera en Andras Podpinka in de top 50 van de wereldranglijst. Met Belgisch kampioen Nuytinck krijgen zij nu opvolging. In vergelijking met de vorige ranking stijgt Nuytinck 40 plaatsen. Hij ziet de sprong voorwaarts als een beloning voor zijn goede resultaten van afgelopen jaar.



"Ik heb in 2017 veel mooie resultaten neergezet", zegt Nuytinck. "Mijn deelname aan de World Cup in Luik was het absolute hoogtepunt. Ik heb op dat sterk bezette toernooi toch mijn visitekaartje afgeven. Het EK voor teams is ook goed verlopen. Zelf heb ik toen maar één wedstrijd verloren. Mijn eerste Belgische titel was ook een feit in 2017."

In januari trad het nieuwe wereldrankingsysteem in werking. Het aantal gespeelde toernooien met de behaalde resultaten is belangrijk en de acht beste uitslagen van de afgelopen twee jaar worden in rekening gebracht. Daardoor stijgt Nuytinck van 82 naar 42. "Top 50 halen is gewoon fantastisch, maar hier stopt het niet voor mij. Ik kan nog veel progressie maken en mik volgend jaar op de top 30."