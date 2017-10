"Moment om te tonen dat er nieuwe generatie tafeltennissers aankomt"

Nuytinck heeft zich in Frankrijk met zijn Franse ploeg Hennebont voorbereid om op zijn best te zijn voor het World Cup-toernooi in Luik. "Ik heb veel wedstrijden gespeeld en daarin een aantal toppers kunnen verslaan. Ik kan niet klagen over het niveau dat ik haal", vertelt hij aan Sporza.

"Ik wil graag tonen dat er in België een nieuwe generatie tafeltennissers aankomt. Alleen Jean-Michel Saive mocht al meedoen aan de World Cup. De laatste World Cup in België dateert uit de tijd van Saive."

"In België was er altijd een publiek voor tafeltennis, zeker in Wallonië. Dit is een mooie kans voor de nieuwe generatie om zich te tonen."