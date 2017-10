Devos pakt tweede Europese tafeltennistitel aan de zijde van Despineux

Devos en Despineux versloegen in de finale de Italianen Mohamed Amine Kalem en Samuel De Chiara in het dubbelspel met 3-1. In het enkelspel maakte Devos het daarna af tegen Kalem met 3-0. 2-0 dus voor België en een tweede goud voor Devos.

België sluit het EK in Slovenië af met drie medailles: goud voor Laurens Devos in het enkelspel klasse 9 (hemiplegie), goud voor het duo Laurens Devos-Ben Despineux in het teamevent (klasse 9) en brons voor Florian Van Acker in het enkelspel klasse 11 voor atleten met een verstandelijke handicap.