Paralympisch kampioen Laurens Devos pakt nu ook Europese titel

Laurens Devos streed in Ljubljana om zijn Europese titel te verlengen in de klasse 9, voor sporters met hemiplegie of hersenverlamming.

Devos, die in Rio naar het goud stormde zonder ook maar één set te verliezen, moest wat dieper gaan tegen Gustafsson. In de eerste set leek er geen vuiltje aan de lucht, maar zijn Zweedse tegenstander schakelde een versnelling hoger en pakte set twee met 11-4.

Meer leek de paralympische kampioen niet toe te laten. De derde set was een prooi voor Devos en hij kon met een 8-4-voorsprong de titel al ruiken. Maar Gustafsson knokte terug en dwong een vijfde set af. Daarin duldde Devos geen tegenstand meer: 11-8, 4-11, 11-9, 9-11, 11-8.

"Ik ben heel tevreden", zei hij. "Het was een lastige wedstrijd. Gustafsson speelde heel defensief en bracht veel variatie in zijn spel."