Jean-Michel Saive wordt geen voorzitter ITTF, Duitser Weikert herkozen

Saive en Weikert waren de enige kandidaten, begin deze maand haakte de Qatarees Khalil Al-Mohannadi af en schaarde zich achter Weikert.

De 47-jarige Saive zette eind 2015 een punt achter zijn internationale spelerscarrière, nadat hij een achtste deelname aan de Olympische Spelen gemist had.

De Belg, die in de jaren 90 nummer 1 van de wereld was, stelde zich in januari kandidaat voor het ITTF-voorzitterschap. Hij had de ambitie om "van tafeltennis een van de topsporten ter wereld te maken en de ITFF om te vormen tot een van de beste federaties van de planeet". Zijn belangrijkste troef was zijn rijke ervaring als speler.

Zijn grote minpunt, ook aangehaald door Al-Mohannadi, was dat de Belg nog nooit eerder een mandaat uitoefende bij de ITTF. Bovendien had de Europese bond (ETTU) haar steun uitgesproken aan de zittende preses.