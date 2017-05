Jean-Michel Saive ziet concurrent voor ITTF-voorzitterschap wegvallen

Al-Mohannadi is de voorzitter van de Qatarese tafeltennisbond. "Na lange discussies met vrienden en vooral familie heb ik beslist om me terug te trekken, hoewel ik geloof dat ik een goeie kans had om te winnen", luidt het in een persbericht.

De Qatarees schaart zich achter Weikert: "Ik heb respect voor de twee kandidaten, maar ik steun Weikert. De voorbije 2,5 jaar heeft hij onze sport op een positieve manier veranderd. Hij verdient het om in eigen land herkozen te worden en nog vier jaar de kans te krijgen om zijn werk voort te zetten."

Al-Mohannadi beschouwt Saive "als een fantastische speler en ambassadeur voor het tafeltennis", maar vindt hem niet de geschikte man om de ITTF te leiden. "Hij had nog nooit een topfunctie binnen de tafeltennissport. Daarom zou het niet correct zijn dat zijn eerste job meteen die van voorzitter is. Maar als hij wint, feliciteer ik hem uiteraard."