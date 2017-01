Saive wil baas worden van de internationale tafeltennisbond

De verkiezing vindt plaats op 31 mei 2017 in Düsseldorf, in de marge van het WK tafeltennis. In theorie kunnen 222 stemmen uitgebracht worden, 1 per aangesloten nationale tafeltennisfederatie. Op dit moment is de Duitser Thomas Weikert voorzitter. Die kondigde begin oktober aan graag zichzelf te willen opvolgen voor een nieuwe ambtstermijn tot 2021. Ook de Qatarees Khalil Al-Mohannadi diende al zijn kandidatuur in. Tot en met 30 april kunnen er zich nog kandidaat-voorzitters aandienen.