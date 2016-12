Van Acker speelt tegen idool Jean-Michel Saive: "Die mist dus niks, hè"

Tips voor Florian? Ik moet misschien hem om tips vragen, want ik pakte geen medaille en hij is olympisch kampioen.

Saive is een groot voorbeeld voor Van Acker. Zo belde die laatste meteen na zijn goud in Rio zelfs naar Saive: "Ik was heel blij voor hem en ook trots dat hij op dat moment met mij wilde bellen", reageerde de 47-jarige Saive, die halfweg jaren 90 meer dan 500 dagen nummer 1 van de wereld was en zeven Olympische Spelen meemaakte.

Met zeven Spelen op zijn teller kan Saive Van Acker misschien nog wat tips geven. Saive: "Ik moet misschien hem om tips vragen, want ik pakte geen medaille en hij is olympisch kampioen."

De twee kampioenen maakten er in een uitverkocht huis een spectactulaire match met lange rally's van, gewonnen door Saive. "Het is heel moeilijk om tegen Saive te spelen. Die mist niks, hè", was het eerlijke oordeel van Van Acker. Oudergem plaatste zich voor de kwartfinales van de beker met een 0-4-zege.