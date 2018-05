Belgen kennen weinig succes op EK taekwondo

Tweevoudig Europees kampioen (2014 en 2016) en eenmalig wereldkampioen (2015) Achab verloor met 13-27 tegen de Brit Bradly Sinden (WTF-26). Die zou later de bronzen medaille veroveren. Het goud in de categorie tot 63 kg was voor de Kroaat Lovre Brecic (WTF-3).

Ketbi ging eervol onderuit tegen de latere kampioen in de gewichtsklasse tot 68 kg. De Brit Christian McNeish (WTF-23) klopte de 20-jarige Brusselaar onderweg naar zijn Europese titel in de kwartfinales met 11-8.

Bij de vrouwen ging Asemani in de categorie tot 57 kg meteen onderuit in haar eerste kamp tegen de Kroatische Marija Stetic (WTF-50), die later brons veroverde. De Britse topfavoriete Jade Jones (WTF-1) ging met het goud aan de haal.

Ook Ohiana Bruno (WTF-129) strandde in de achtste finales. Daarin bleek de Letse Inese Tarvida (WTF-4) met 16-5 een maatje te groot. Tarvida verloor in de finale van de Russin Tatiana Kudashova (WTF-1).