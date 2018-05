Uitschieters? Jaouad Achab en Raheleh Asemani zijn onze grootste kanshebbers op een medaille. De 25-jarige Achab, die wereldkampioen werd in 2015 en zich in 2014 en 2016 tot Europees kampioen kroonde, zag vorig jaar zijn coach Karim Dighou vertrekken naar de Vlaamse taekwondobond, maar hoopt nu met zijn nieuwe Spaanse coach Jesus Tortosa een medaille te behalen in Kazan. De 28-jarige Asemani, die op de Olympische Spelen van 2016 in Rio werd uitgeschakeld in de kwartfinales, mikt op een podiumplaats en hoopt beter te doen dan haar derde plek op het EK in 2016.

