Achab: "Gestopt met snoepen, want alle details moeten kloppen"

Mijn vorige trainer had van mij een profsporter en een wereldkampioen gemaakt. Onze samenwerking verliep zeer goed, ons contact was super.

Mijn vorige trainer had van mij een profsporter en een wereldkampioen gemaakt. Onze samenwerking verliep zeer goed, ons contact was super.

"Die trainer had van mij een profsporter en een wereldkampioen (in 2015, red) gemaakt. Onze samenwerking verliep zeer goed, ons contact was super. Maar door een aantal factoren is hij vertrokken, hij werkt nu in Australië."

"Het is heel jammer dat hij weg is, maar we hebben nog veel contact met elkaar. Hij geeft me via telefoon advies, want ik heb zijn hulp nog altijd nodig."

"Ik heb sinds een tijdje een nieuwe trainer, maar je hebt natuurlijk tijd nodig om elkaar te leren kennen. Het gaat steeds beter, stapje per stapje."

"Ik werk nu ook samen met een diëtist en sportpsycholoog. Waarom een diëtist? Ik at niet goed en snoepte zoals doorsnee mensen. Ik dacht dat het allemaal wel zou loslopen, maar dat is natuurlijk niet zo. Al die kleine details zullen me helpen om écht klaar te zijn tegen Tokio 2020."