Geen Belgische medaille op finale World Grand Prix taekwondo

Jaouad Achab (WS-2) versloeg op weg naar de halve finales de Spanjaard Javier Perez Polo (WS-16) en de Azeri Aychan Taghizade (WS-7). Maar in de halve finales botste hij op de Rus Alexei Denisenko (WS-3). Die had hem ook op de Spelen in Rio uit de finale gehouden.

In zijn kamp om het brons in de klasse tot 68 kilogram kon Achab niet op tegen de Taiwanees Huang Yu-jen. Die was met 21-8 een maatje te groot voor onze landgenoot.

Van de andere Belgen raakte geen enkele voorbij de tweede ronde. Rahaleh Asemani (klasse tot 57kg) verloor in die tweede ronde van de latere winnares Jade Jones. Bij de mannen sneuvelde in de categroie tot 58 kilogram Mourad Laachraoui in de tweede ronde, Salaheddine Bensalah verloor zijn eerste kamp.