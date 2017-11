Achab: "Zoeken goeie trainer die ons naar olympische medaille kan brengen"

Karim en ik hadden een speciale relatie. We hebben nog altijd contact en hij probeert me nog altijd te helpen. Ik heb dat nodig, Karim heeft me groot gemaakt.

Karim en ik hadden een speciale relatie. We hebben nog altijd contact en hij probeert me nog altijd te helpen. Ik heb dat nodig, Karim heeft me groot gemaakt.

Op het WK in Zuid-Korea dit jaar sneuvelde Achab in de kwartfinales. "Ik heb mijn best gedaan, maar toen waren er al spanningen rond Karim waardoor mijn voorbereiding op mentaal vlak niet goed verlopen was. Hopelijk verloopt 2018 beter dan 2017."

"Karim en ik hadden een speciale relatie. We hebben nog altijd contact en hij probeert me nog altijd te helpen. Na bijna elke wedstrijd krijg ik nog tips en advies. Ik heb dat nodig, Karim heeft me groot gemaakt. Gelukkig wil hij me nog helpen, dat is heel fijn van hem." Dighou is nu coach bij Australië en werd opgevolgd door de Spanjaard Jesus Tortosa.

"In 2017 waren er paar moeilijkheden met de trainers, maar het is beter nu dan dichter bij de Olympische Spelen. We doen nu ons best om alles te verbeteren: voeding, training, psychologen, … We zijn ook op zoek naar echt een goeie trainer die ons naar een olympische medaille kan brengen."