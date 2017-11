Zware knieblessure voor taekwondoka Craen: "Ze is een vechter"

"Op training heeft Indra maandag blijkbaar een verkeerde beweging gedaan", verklaart Laurence Rase, Technisch Directeur Topsport bij de Vlaamse Taekwondo Bond.

De linkerknie van Craen is ingepakt, dinsdag volgt een MRI-scan in België. "Het is nog onduidelijk of de kruisbanden van haar linkerknie gedeeltelijk of volledig gescheurd zijn."

"Dit is bijzonder jammer, want ze mist zeker de belangrijke World Grand Prix Final van begin december in Ivoorkust. Tokio 2020 is gelukkig nog veraf. Als het moest gebeuren, beter nu dan volgend jaar. Ze is een vechter en zal met veel overgave aan de revalidatie beginnen."