World Taekwondo Federation is niet langer WTF

De internationale taekwondo-bond heette sinds 1973 World Taekwondo Federation, kortweg WTF. De jongste jaren heeft die afkorting een negatieve connotatie gekregen, want in de straattaal geldt WTF ook als een afkorting van het Engelse "What The Fuck".

Bezorgd om het imago van de sport, zat er voor de taekwondo-federatie niets anders op dan haar naam te wijzigen in World Taekwondo. "De oude afkorting en de negatieve bijklank ervan strookte niet langer met de waarden van onze organisatie," klinkt het.