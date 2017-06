Laachraoui wou meer dan 5e plaats Mourad Laachraoui (22) is net als in 2015 vijfde geworden op het WK. De Europese kampioen in de klasse tot 54 kg en nummer vijf van de wereld droomde van eremetaal. Hij won ook vlot van de Keniaan Mutuma en de Venezolaan Olaizola om langs de Griek Rapsomanikis (9-5) de kwartfinale te halen. Daarin verloor hij van de latere finalist Seighalani uit Iran, de nummer 3 van de wereld, met 9-17. Het was zijn laatste kamp in de -54 kg, hij stapt nu over naar de -58 kg.

22:11