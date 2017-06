Titelverdediger Achab: "Goeie WK-voorbereiding achter de rug"

Het WK valt samen met de ramadan, de islamitische vastenmaand. "In de voorbereiding is het heel moeilijk om 18u niet te eten of te drinken. Maar als ik mij echt kapot voel en niet meer kan trainen, dan stop ik en haal ik dat na het WK in. Nu moet ik goed eten en drinken om klaar te zijn voor het WK."

Badr, de jongere broer van Jaouad Achab timmert intussen ook aan de weg. "Hij zit ook in de topsportschool. Hij is goed bezig. Hij heeft alle mogelijkheden om prof te worden. Hij is nog jong en moet nog hard werken, maar ik geloof dat hij beter kan worden dan ik."

Achab is ook erg actief op Instagram en heeft sinds kort zijn eigen Youtube-kanaal. "Als ik deel wat ik doe, kan ik jongeren inspireren. Ik houd een goed evenwicht tussen training en sociale media. Ik toon ook alleen de dingen die ik wil laten zien, want de anderen analyseren ook mijn video's."