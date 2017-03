Taekwondoka Achab: "Wil dit jaar mijn wereldtitel verlengen"

Raheleh Asemani kreeg vorig jaar net op tijd haar Belgisch paspoort voor de Olympische Spelen. "Ik ben dankbaar dat ik Belg kon worden. In Rio had ik graag op het podium willen staan met de Belgische vlag, maar dat is jammer genoeg niet gelukt", zegt de geboren Iraanse.

"Dit jaar mik ik op het WK. Als ik in vorm ben, kan ik een medaille halen. Daarvoor zal ik alles geven. Samen met de andere taekwondoka's doen we ons best om onze sport meer bekend te maken. Nu moet ik nog soms uitleggen wat taekwondo precies is. Dat is jammer, want het is toch een olympische sport."