Twee Belgische taekwondoka's mogen de VS niet binnen

Twee dagen na de problemen met Ketbi en Laachraoui kondigde president Trump zijn inreisverbod aan voor reizigers uit Syrië, Iran, Soedan, Libië, Somalië, Jemen en Irak. Met die tijdelijke, maar erg omstreden, maatregel wil Trump naar eigen zeggen de terroristen buiten houden.

Mourad Laachraoui is de broer van Najim, één van de zelfmoordterroristen die zichzelf op 22 maart 2016 opbliezen in de luchthaven van Zaventem. Zowel Laachraoui als Ketbi is in België geboren. Ze zijn van Marokkaanse afkomst en hebben dus geen link met een van de 7 geviseerde landen.