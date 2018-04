VIDEO: Braziliaanse surfer trotseert golf van bijna 10 verdiepingen hoog

Rodrigo Koxa zette de prestatie neer op 8 november aan de Portugese kust in de badplaats Nazaré. Dit weekend kreeg de 38-jarige Braziliaan in de bloemetjes gezet tijdens de XXL Biggest Wave Award voor zijn prestatie.

"Wat een eer. Blijf altijd in je dromen geloven", sprak Koxa, die 61 centimeter hoger ging dan de Amerikaan Garrett McNamara in 2011. Hij surfte in Nazaré op een golf van 23,77 meter. Het Portugese vissersdorp staat bekend voor zijn hoge golven in de herfst.