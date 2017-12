VRT ???media.video.type.mz_vod??? Amerikaan Florence verlengt wereldtitel surfen in Hawaï Amerikaan Florence verlengt wereldtitel surfen in Hawaï

John John Florence is voor het tweede opeenvolgende jaar wereldkampioen surfen. "In eigen huis winnen is mijn droom. Het vergroot de druk, maar het is zo super", reageerde de 25-jarige surfer uit Hawaï.