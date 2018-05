Belgische vrouwen sneuvelen in halve finales op EK squash

De Engelse squashsters heersen al decennialang in Europa. Het klasseverschil met de Belgische vrouwen was meer dan duidelijk in de halve finales van het EK in Polen. Onze landgenotes gingen kansloos onderuit met 3-0.

In de wedstrijd om het brons spelen Nele Gilis, Tinne Gilis en Loreline Pira tegen Nederland. Onze noorderburen verloren in hun halve finale van Frankrijk, ook met 3-0.

Bij de mannen, in divisie 2, wonnen de Belgen met 3-1 van Israël in hun eerste klassementswedstrijd voor de plaatsen 5 tot 8. Ze spelen zaterdag (om 13.00u) hun laatste partij voor plek 5-6.