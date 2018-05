Zusjes Gilis slaan België tot in de halve finales op het EK squash

@NeleGilis Tinne en Nele Gilis verdedigen de Belgische kleuren in Wroclaw. Tinne en Nele Gilis verdedigen de Belgische kleuren in Wroclaw.

Voor de 2e keer in hun geschiedenis hebben de Belgische vrouwen de halve finales van het EK squash bereikt. België eindigde 2e in zijn groep en vecht nu met Engeland om een plek in de finale.