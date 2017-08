Nele Gilis verovert brons op EK squash

@NeleGilis Vorig jaar was Nele Gilis goed voor zilver op het EK. Vorig jaar was Nele Gilis goed voor zilver op het EK.

Nele Gilis heeft net als vorig jaar het podium gehaald op het EK squash. Vorig jaar was ze goed voor zilver, gisteren haalde ze brons. Enkel de Française Camille Serme, die een 6e keer op rij goud won, was te sterk voor onze landgenote in Nottingham, in Engeland.