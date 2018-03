VIDEO: Loranne Smans (20) springt naar podiumplaats in Wereldbeker

Loranne Smans, een 20-jarige studente, kreeg in Québec 137,75 punten voor haar beste twee sprongen. De eerste was goed voor 82,50, de tweede leverde 55,25 punten op.

De winst in de laatste Wereldbekermanche van het seizoen ging naar Julia Marino uit de Verenigde Staten (168,50), de tweede plaats was voor de lokale heldin Laurie Blouin (148,00 punten). Zij waren een van de weinige toppers in Québec.